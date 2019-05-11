البشير وقادة «الإخوان» إلى النيابة

المصدر: الخرطوم ـ البيان

أحال النائب العام السوداني عريضة اتهام تقدم بها عدد من المحامين ضد الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وعدد من قيادات «الإخوان»، إلى النيابة المختصة، بغرض الشروع في التحقيقات بشأن تقويض النظام الدستوري والانقلاب بالقوة على الحكومة الشرعية.

وبحسب مصادر في وزارة العدل فإن العريضة شملت إلى جانب الأحياء من أعضاء المجلس العسكري الانتقالي للإنقاذ، عدداً من المدنيين، وأبرزهم نائب الرئيس الأسبق علي عثمان محمد طه، والأمين العام للمؤتمر الشعبي (حزب الترابي) علي الحاج محمد، ورئيس حركة الإصلاح، غازي صلاح الدين، وآخرين.

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