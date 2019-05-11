قرقاش:أخبار وتحليلات «الجزيرة» و«TRT عربية» تصدر من غرفة تحرير مشتركة

المصدر: دبي، بنغازي - البيان

أكّد معالي د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنّ الأخبار والتحليلات التي تبثها قناتا الجزيرة وTRT التركية تصدر من غرفة تحرير مشتركة.

وقال معاليه في تغريدة على «تويتر»: «يبدو وكأن أخبار وتحليلات قناة الجزيرة وTRT العربية تصدر من غرفة تحرير مشتركة».

إلى ذلك، نفى وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، وجود أى تصدّع في مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنّ ما يجري صد للضرر والتآمر الذي يمارسه بلد واحد ضد بقية دولة المجلس. وقال خالد بن أحمد في تغريدة على «تويتر»: «ليس هناك هدم لمجلس التعاون ومن يقول هذا الكلام مخطئ تماماً، هناك صد للضرر والتآمر الذي طالما أتى من بلد واحد ضد بقية دول المجلس، و رحم الله بلد عرف قدره فوقف عنده».

على صعيد آخر، استنكر ناشطون ليبيون إقدام قناة «ليبيا الأحرار» التي تمولها قطر وتبث برامجها من تركيا، على بث برامج رمضانية تحتوي على إشارات عنصرية. وقالت حركة تنوير، إنّها تدين بشدّة الرسائل العنصرية المحمّلة بالتمييز والكراهية ضد السود والأجانب، والتي يبثّها الإعلام الليبي في ما يسمّى بالإنتاج التلفزيوني الرمضاني من مسلسلات وبرامج، مضيفة:

«وأننا إذ نوّجه إدانتنا وخطابنا إلى وسائل الإعلام الليبية كافة، إلا أننا نخّص بالذكر ما تابعناه على قناة ليبيا الأحرار في الحلقة الأولى من الموسم الثاني لمسلسل «مسعودة وأفكارها السودة» والتي تضّمنت عبارات صريحة تسخر من السود والأجانب وتصفهم بأوصاف في عنصرية».

ورصدت حركة تنوير، برنامج «الكاميرا الخفية لمنيرة بن روين - الحلقة الثانية» التي تضمنت سخرية عنصرية. وأردفت في بيان: «إن ما نراه اليوم في المشهد الفني الليبي من سخرية وخطاب العنصرية المتعمّد، يشجّع ويكرّس حالات الاعتداء النفسي والجسدي على السود والأجانب في ليبيا، ويعطي التبرير الأخلاقي للانتهاكات بحقهم».