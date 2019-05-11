9 قتلى في اشتباكات قبلية جنوبية شمال العاصمة السودانية

سقط ما لا يقل عن 9 قتلى في اشتباكات وقعت شمال العاصمة السودانية بين مجموعتين قبليتين من دولة جنوب السودان.

ولم تعرف أسباب النزاع الدامي على وجه التحديد، بعد أن أظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على نطاق واسع جثثاً متناثرة في منطقة نائية بأم درمان عليها آثار تعذيب وحشي.

ويستضيف السودان آلاف اللاجئين الذين فروا من الحرب في جنوب السودان، ويقيم هؤلاء في أطراف العاصمة الخرطوم. وقال تصريح لشرطة ولاية الخرطوم إن شرطة محلية كرري بمعاونة وحدات مشتركة من القوات المسلحة احتوت أحداث شغب «قبلية أجنبية» من إحدى قبائل دول الجوار بمنطقة الثورة الحارة 80.

وأدت الأحداث طبقاً للتصريح إلى مقتل 9 أشخاص ووقوع عدد من الإصابات. وبحسب مدير شرطة المحلية عبد الرؤوف الضو فإن الأحداث وقعت إثر خلافات قديمة ومناوشات بين أفراد القبيلة منذ فترة بعدد من مناطق الولاية خاصة جنوبها انتقلت تداعياتها للمنطقة متخذة طابع العنف بالأسلحة البيضاء. وأعلن القبض على أكثر من 150 متهماً.

وأوضح المسؤول الشرطي أن الأحداث بدأت صباح الأربعاء، حيث تلقت الشرطة بلاغاً بوقوع مشاجرة أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وتم تمشيط المنطقة لكن الاشتباكات تجددت بين المجموعتين في الساعات الأولى من صباح الخميس بفضاء المنطقة. وأشار إلى أن قوة من الشرطة والقوات المسلحة ألقت القبض على المتهمين بينما مازالت أعمال التمشيط بالمنطقة جارية لتوقيف بقية المتورطين. الخرطوم - وكالات