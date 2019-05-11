الجيش الأمريكي: القضاء على 13 من مقاتلي "داعش" في الصومال

المصدر: مقديشو - وكالات

أعلن الجيش الأمريكي أن ضربة جوية نفذها أسفرت عن مقتل 13 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة «بلاد بنط» التي تتمتع بشبه حكم ذاتي في الصومال.

وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) أن أحدث ضربة جوية استهدفت معسكراً لتنظيم «داعش» كانت في جبال جوليس، مضيفة «في الوقت الحالي، تشير التقديرات إلى أن الضربة الجوية يوم 8 مايو الجاري قتلت 13 إرهابياً». ويكثف الجيش الأمريكي حملة الضربات الجوية في الصومال منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه، حيث قال إنه قتل أكثر من 800 إرهابي في غضون عامين.