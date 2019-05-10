السعودية تؤكد دعم الحل السياسي باليمن

المصدر: الرياض، عدن - البيان، وكالات

أكدت السعودية دعمها للحل السياسي في اليمن خلال مباحثات أجراها الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، أمس، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث. في غضون ذلك، ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن الحوثيين وراء مقتل 15 طفلاً بإحدى المناطق السكنية في صنعاء. وقالت إنّ الحوثيين «قاموا بتخزين مواد متفجرة في مستودع بمنطقة سكنية ما أسفر عن مقتل 15 طفلاً على الأقل، إثر انفجار المستودع الشهر الماضي».

ميدانياً قتل 27 عنصراً من الميليشيا وأصيب آخرون، في معارك عنيفة مع الشرعية في البيضاء، كما تمكنت الشرعية من استعادة مواقع استراتيجية في محافظة الضالع.

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