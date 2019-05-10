مصر: تبرئة حبيب العادلي من الاستيلاء على المال العام

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

قضت محكمة مصرية، أمس، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية الاستيلاء على المال العام.

وبرأت محكمة جنايات القاهرة ثمانية آخرين في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد بأكثر من 2 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011. ووقعت المحكمة عقوبة السجن ثلاث سنوات على نبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية الأسبق، وانقضاء الدعوى لمتهم آخر لوفاته.

وألغت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر بريك، في وقت سابق، السجن سبع سنوات لحبيب العادلي واثنين آخرين، كما قضت بقبول طعن ثمانية متهمين آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وإعادة محاكمتهم.