الدفاع التونسية توقف “13” مهاجر غير شرعي عبروا الحدود من ليبيا

المصدر: تونس - د.ب.أ

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أمس، إيقاف 13 شخصاً من المهاجرين غير الشرعيين كانوا عبروا الحدود من ليبيا.

وأفادت الوزارة بأن الوحدات العسكرية أوقفت سبعة أشخاص لا يحملون وثائق هوية، وينحدر ستة منهم من الصومال وآخر من كوت ديفوار. كما أوقفت الوحدات العسكرية ستة أشخاص دون وثائق هوية من بينهم أربع نساء من الجنسية المالية.

ويتسلل المهاجرون عبر الأراضي الليبية في محاولة لإكمال طريقهم عبر رحلات الهجرة غير الشرعية، انطلاقاً من السواحل التونسية نحو أقرب نقطة من السواحل الأوروبية بإيطاليا. وعززت تونس وسائل مراقبة حدودها الشرقية مع ليبيا، تحسباً لتسلل مهاجرين أو متطرفين أو تسريب أسلحة، عبر نظام مراقبة إلكتروني وساتر ترابي ودوريات عسكرية.