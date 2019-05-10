6 مرشّحين يتنافسون في انتخابات الرئاسة الموريتانية

المصدر: نواكشوط - د.ب.أ

أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا، أمس، أن ستة مرشحين استوفوا الشروط القانونية وقدموا ملفات ترشحهم، خلال المهلة القانونية لتقديم أوراق الترشح في انتخابات الرئاسة.

وقال المجلس، في بيان، إن اللائحة المؤقتة للمرشحين للانتخابات التي سيجري دورها الأول في 22 يونيو ضمت محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني مرشح الأغلبية الحاكمة، وسيدي محمد ببكر مرشّح حزب تواصل المعارض، وبيرام ولد الداه ولد أعبيد، ناشط حقوقي معارض، ومحمد ولد مولود، مرشح تحالف معارض يضم اتحاد قوى التقدم والتكتل، ومحمد الأمين ولد المرتجي الوافي، وكان حاميدو بابا مرشح تحالف الأحزاب الأفريقية. وأضاف أنه يحق لكل مرشح الاعتراض أمام المجلس الدستوري على اللائحة المؤقتة للمترشحين اليوم الجمعة وغداً السبت.