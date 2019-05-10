متفرقات يمنية

المصدر: حجة - علي جعبور -مأرب- سبأ نت

4

قتلت أربع فتيات بانفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي الإيرانية في منطقة العبيسة بمديرية كشر التابعة لمحافظة حجة. وذكر مصدر محلي لـ«البيان»، أن الفتيات الأربع هن: خديجه عبدالله أحمد عازب، صمود محمد علي عازب، حفصه علي محسن عازب، أحلام محمد محسن عازب. وتتراوح أعمارهن بين 10 و15 عاماً.

وكن قد ذهبن لأحد الجبال لرعي الأغنام وعند الساعة الرابعة عصراً سمع الأهالي دوي انفجار كبير فهرعوا إلى المكان، وهناك وجدوا الفتيات وقد فارقن الحياة بعد أن فتك اللغم الحوثي بأجسادهن. وأكد المصدر، أن اللغم يصنف من الألغام المضادة للمدرعات وهو صناعة حوثية بخبرات إيرانية، ويتم تحويله إلى لغم فردي بواسطة ربطه بأسلاك ودواسة خاصة للأوزان الخفيفة.

يذكر أن ميليشيا الحوثي قامت بزراعة آلاف الألغام في مديرية كشر عقب المواجهات التي دارت بينها وبين القبائل، وقد تسببت في مقتل عشرات الأبرياء وحولت أراضٍ زراعية وقرى كثيرة في المديرية إلى مناطق مهجـورة وخطـرة علـى الحياة خصوصاً منطقة العبيسـة التـي شهـدت أعنـف المواجهـات.

3

دشن وكيل محافظة البيضاء خالد العواضي، بمأرب أمس، المرحلة الأولى من مشروع توزيع التمور، الذي تنفذه شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويستهدف عشر محافظات.

وخلال التدشين استمع الوكيل العواضي إلى شرح من مدير المشاريع في الشبكة لطف الغباري، عن المشروع الذي يهدف إلى توزيع 3 آلاف طن من التمور عبر مراحل طوال العام للمستفيدين في محافظات أبين، البيضاء، الضالع، الحديدة، الجوف، عمران، مأرب، شبوة، وتعز. وثمن العواضي دعم مركز الملك سلمان، والتي تسهم في تخفيف معاناة المواطنين خاصة في هذا الشهر الفضيـل.