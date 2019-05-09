السيسي يستقبل حفتر ويجدد دعم الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب

المصدر: البيان الالكتروني



جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، دعم بلاده جهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة في ليبيا.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في مصر، بأن الرئيس السيسي اطلع من المشير حفتر على مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، مؤكداً دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

كما "أكد السيسي على دعمه دور المؤسسة العسكرية الليبية لاستعادة مقومات الشرعية، وتهيئة المناخ للتوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، على نحو يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو الحياة الآمنة الكريمة وبناء المستقبل الأفضل".