خادم الحرمين والرئيس الصيني يستعرضان العلاقات الاستراتيجية

المصدر: الرياض - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، أمس، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. واستعرض خادم الحرمين مع الرئيس الصيني العلاقات الاستراتيجية السعودية الصينية، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، فضلاً عن استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية، والجهود المبذولة تجاهها. وأكد خادم الحرمين الشريفين فاعلية التنسيق السعودي الصيني على المستوى الاقتصادي، ما يجسد العلاقة الاستراتيجية المتينة بين البلدين.

بدوره، أشار الرئيس الصيني إلى تطور علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بشكل مستمر، والتنسيق الدائم حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً حرص بلاده على بذل المزيد من الجهود المشتركة مع المملكة لفتح آفاق جديدة للصداقة والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وأعرب الرئيس الصيني عن تطلّع بلاده للمشاركة في القمة المهمة لمجموعة العشرين في عام 2020 والتي تستضيفها المملكة.