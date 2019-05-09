العبادي: الحكومة الحالية ملتزمة بالعقوبات بالكامل

المصدر: بغداد - البيان

كشف رئيس ائتلاف النصر، رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، عن تفاصيل لقاء جمعه مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورؤساء ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وتحالف الفتح هادي العامري، وتيار الحكمة عمار الحكيم، مبيناً أن الاجتماع بحث تحديد موقف العـــراق من التصعيد الأمريكي - الإيراني في المنطقة. وقال العبادي في مقابلة متلفزة، إن «اجتماع رؤساء التحالفات مع رئيس الوزراء، قبل يومين، ناقش ملف التصعيد الأمريكي تجاه إيران».

وأضاف أن «المجتمعين بحثوا كيفية خروج العراق من الأزمة، وإنهاء الخطر من تداعيات التصعيد، فضلاً عن مسارات الحكومة والملفات الأمنية»، نافياً «حدوث توتر بينه وبين رئيس الوزراء خلال الاجتماع».

وأوضح العبادي أن «العراق لا يمكن أن يلعب دور الوسيط بين أمريكا وإيران، كونهما لا يرغبان في الوقت الراهن بأي حوار مباشر أو غير مــباشر، أو قـــبول وساطة من أي طرف إقلـــيمي أو دولي»، مشيراً إلى أن «الحكــومة الحـــالية ملتزمة بالكامل بالعقوبات الأمريكية ضد إيران، أكثر من الحكومة السابقة».