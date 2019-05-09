السيسي: «النيباد» علامة تميّز في جهود التنمية الأفريقية

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد) علامة تميز في موضوعات وجهود التنمية الأفريقية

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري أمس الدكتور إبراهيم ماياكي، المدير التنفيذي للوكالة، حسبما أفاد الناطق باسم الرئاسة بسام راضي.

وقال راضي في بيان، إن الرئيس المصري أكد الاهتمام الكبير الذي توليه مصر للنيباد، من خلال دعم استراتيجياتها وخططها للمساهمة في تنمية القارة الأفريقية، وذلك من منطلق كون مصر إحدى الدول المؤسسة للمبادرة.

وأشار السيسي إلى حرص بلاده على الحفاظ على قصة النجاح التي بدأتها «النيباد» عن طريق دورها الأساسي في تعظيم التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية لمواجهة مشكلات القارة من فقر متزايد وانخفاض معدلات التنمية بها.

من جانبه، أشاد المدير التنفيذي للنيباد بالدور المصري الفعّال والقيادي في صياغة برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا، مشيراً إلى حرص سكرتارية النيباد على التشاور والتنسيق المستمر مع مصر لنقل تجربتها العريضة للمساهمة في تنفيذ المشروعات والبرامج التي تتبناها المبادرة في سبيل تحقيق هدف التنمية المستدامة بالقارة.