بومبيو يصل إلى بغداد ويلغي زيارة لبرلين وسط خلافات

المصدر: بغداد ــ البيان ،برلين - أ.ف.ب

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى العاصمة العراقية بغداد، مساء أمس.

وذكر مصدر مطلع أن «بومبيو اجتمع مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ووزير الخارجية محمد علي الحكيم». وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى بغداد في ظل تصاعد التوتر والأزمة بين واشنطن وطهران، وتصاعد أزمة عقوبات الولايات المتحدة على صادرات نفط إيران وإرسالها حاملة طائرات وقاذفات إلى المنطقة.

وألغى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو زيارة مقررة، أمس، لألمانيا قبل ساعات من الموعد المحدد لوصوله إلى برلين، بسبب «مسائل ملحة»، على ما أوضحت الناطقة باسمه، فيما صرح سياسيون ألمان بأن هناك خلافات بين الجانبين في عدد من الملفات، وعلى رأسها العلاقات الألمانية الوثيقة مع روسيا. وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس: «علينا للأسف أن نرجئ اللقاءات في برلين بسبب مسائل ملحة»، من غير أن توضح ما إذا كان بومبيو لا يزال يعتزم زيارة لندن اليوم.