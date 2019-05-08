مصادر لـ«البيان»: تقارب روسي أمريكي حول سوريا

المصدر: Ⅶ الحسكة - عبدالله رجا

كشف مصدر مطلع في سوريا لـ«البيان» عن حالة من التقارب السياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حول الأوضاع العسكرية والسياسية في البلاد، في ظل توسع الميليشيات الإيرانية في الشرق السوري، معتبرا أن هذا التقارب من شأنه أن يجلب تقارباً إقليمياً أيضاً لسوريا.

ورجح المصدر الذي تحدثت إليه «البيان» من دمشق أن يكون التقارب الأمريكي الروسي حيال سوريا، متعلق بالوجود الإيراني في سوريا حيث استغلت امريكا التباين الحاد في المواقف الإيرانية الروسية حيال ما يجري في سوريا، خصوصا المساعي الإيراني للسيطرة على ما يسمى بقوات الدفاع الوطني وتحويلها إلى ميليشيات إيرانية.

تموضع الأكراد

من جهة أخرى، علمت «البيان» من مصدر مطلع أن ثمة مساعي أمريكية مع الجانب الروسي من أجل إعادة تموضع الأكراد في العملية السياسية وخصوصا اللجنة الدستورية وسط معارضة تركية حادة في دخول الأكراد كجزء رئيسي في عملية اللجنة الدستورية.

وبحسب مصادر سياسية متطابقة تحدثت معها، فإن المبعوث الأمريكي للأزمة السورية جيمس جيفري يسعى للتقارب بين الأكراد وتركيا من أجل الدفع بالتسوية السياسية، وهذا ما كشف عنه القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي عن مفاوضات مع الجانب التركي عبر التحالف الدولي.

تقدم

الى ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى حماية المدنيين، نتيجة زيادة حدة المعارك شمال غرب سورية، مطالبًا موسكو بالمساعدة لفرض وقف لإطلاق النار.