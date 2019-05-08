عبد الملك يستنكر الصمت الدولي

المصدر: عدن - البيان

استنكر رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الصمت الأممي والدولي تجاه استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في تعميق المأساة الإنسانية التي تسببت فيها جراء إشعالها للحرب ضد الشعب اليمني، واستخدام الورقة الإنسانية لتحقيق مكاسب تطيل من أمد انقلابها دون أدنى اعتبار لمعاناة اليمنيين.

وخلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي أمير عبدالله، قال رئيس الوزراء اليمني، إن منع ميليشيا الحوثي الانقلابية لفريق برنامج الغذاء العالمي، منذ ثمانية أشهر، من دخول مطاحن البحر الأحمر وتعريض آلاف الأطنان من القمح للتلف.