عائض القرني يعتذر ويصف «الجزيرة» بمسيلمة الكذاب

المصدر: عواصم - وكالات

تقدم الداعية السعودي، عائض القرني باعتذار علني عن أفكار متشددة كان يروج لها، وتضمن اعتذاره معلومات مثيرة بشأن محاولات قطر تجنيد رجال دين ومعارضين لضرب استقرار المنطقة، قائلاً إنه «كلما ابتعدت عن دولتك.. كلما كنت محبباً لديهم (القطريين)». فمن خلال برنامج «الليوان» على فضائية «روتانا خليجية»، قدم القرني اعتذاراً علنياً عن الفترة التي قضاها في التعامل مع قطر قائلاً إنها استغلته كما استغلت رجال دين آخرين في التغرير بالشباب العربي.

وذكر أن محاولات قطر لاستقطابه بدأت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، عندما تواصل معه وزير الداخلية القطري في ذلك الوقت عبد الله بن خالد بن حمد آل ثاني. ووصف القرني قناة الجزيرة بـ«مسيلمة الكذاب»، قائلاً إن القائمين عليها في الدوحة يعرفون أننا نعرف بأنها تكذب.