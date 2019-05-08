تأييد أحكام

المصدر: القاهرة - وكالات

أيّدت محكمة النقض المصرية، أمس، أحكاماً بالإعدام على 13 شخصاً، أدانتهم محكمة جنايات في 2017 بالانتماء لجماعة متطرفة تعرف باسم «تنظيم أجناد مصر»، وارتكاب عمليات إرهابية. وتقول لائحة الاتهامات في القضية إن المتهمين نفذوا 46 عملية إرهابية استهدفت قوات الأمن والمنشآت العامة»، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات من قوات الأمن. وشملت المحاكمة 45 شخصاً، بينهم همام عطية الذي تقول الشرطة إنه قائد ومؤسس التنظيم.

وبخلاف أحكام الإعدام، أيدت محكمة النقض أيضاً ما أصدرته الجنايات في ديسمبر 2017 بشأن أحكام السجن المؤبد على 17 متهماً، والسجن خمس سنوات على سبعة متهمين، وعاقبت متهمين اثنين بالسجن لمدة 15 عاماً، بعد إدانتهم بقتل عقيد الشرطة طارق المرجاوي بعبوة ناسفة أمام مقر جامعة القاهرة، وإصابة عدد من الضباط.

ودانت المحكمة المتهمين بحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومواد مفرقعة، والتخطيط لقلب نظام الحكم واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية.