الجيش التركي يغير على شمالي العراق

المصدر: أنقرة - د.ب.أ

دمر سلاح الجو التركي مواقع تابعة لمنظمة «حزب العمال الكردستاني» في غارات جوية شمالي العراق. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن وزارة الدفاع القول، في بيان أمس، إن مقاتلات سلاح الجو أغارت على مواقع للمنظمة في منطقة زاب شمالي العراق.

وأضاف البيان إن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير مرابض أسلحة وملاجئ ومخابئ ومستودعات تابعة للمنظمة. وكثف الجيش التركي مؤخراً هجماته على مواقع المنظمة بعد مقتل أربعة جنود. ولقي ثلاثة جنود أتراك حتفهم مطلع الأسبوع في هكاري جنوبي البلاد جراء قصف من شمالي العراق، فيما قُتل رابع في تل رفعت شمالي سوريا.