عمليات للقوات العراقية ضد فلول «داعش»

المصدر: بغداد - عراق أحمد

تمكنت القوات العراقية في قيادتي عمليات الجزيرة وصلاح الدين، في آخر عملياتها المتواصلة، من قتل دواعش وتدمير أوكار تعود لهم، فيما قتل 13 داعشياً بينهم أجانب بقصف جوي غربي الرمادي.

وخلال عملية تفتيش في مستنقعات «سنيسلة وبصالة والكزيز»، التي كانت من ثلاثة محاور، تمكنت قيادة عمليات الجزيرة خلالها من قتل 8 إرهابيين وتدمير 17 وكراً تحتوي على أحزمة ناسفة وعبوات، كما تمكنت من تفجير عجلتين مفخختين، فضلاً عن خمس عجلات للإرهابيين و10 دراجات نارية، في حين تمكنت القوة ذاتها من محاصرة 5 إرهابيين انتحاريين وقتلهم جميعاً، بحسب بيان لخلية الاعلام الأمني، أمس.

وفي الوقت نفسه، أعلن القيادي في حشد محافظة الأنبار قطري السمرمد، عن مقتل 13 عنصراً من عصابات داعش الإجرامية بقصف جوي استهدف تجمعات لإرهابيي التنظيم مدينة الرمادي.

وقال في تصريح إن «طيران الجيش قصف تجمعات لعصابات داعش الإجرامية في منطقتي راوة والقائم غربي مدينة الرمادي، ما أدى إلى مقتل 13 إرهابياً معظمهم من جنسيات أجنبية، ولم تتسنّ معرفة هوية المستهدفين كون أن المنطقتين المستهدفتين خاضعتين لسيطرة التنظيم الإجرامي».

وأضاف أن «عصابات داعش الإجرامية نقلت مقراتها المنتشرة سابقاً في الطرق الرئيسية والفرعية إلى الأحياء السكنية، على خلفية استهدافها من قبل الطيران الحربي»، مبيناً أن «قصف تجمعات إرهابيي داعش جاء على خلفية معلومات استخباراتية مكنت طيران الجيش من استهدافها».

عمليات تطهير

إلى ذلك، ذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أن القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين والقطعات الملحقة بها، وبإسناد من طيران الجيش، خلال اليوم الثاني من عمليات تفتيش وتطهير جزيرة غرب تكريت ومن محاورها الثلاثة، تمكنت من العثور على وكر للإرهابيين احتوى على 11 حزاماً ناسفاً ومواد لصنع المتفجرات وأسلحة.

وتابع أن «القوات عثرت على قاعدة صواريخ كاتيوشا و٣ أجهزة إلكترونية وهواتف متحركة وأسلحة ومواد أخرى»، وتمكنت القوة ذاتها من العثور على 250 رمانة يدوية مربوطة وموضوعة داخل «مجمدة» لاستخدامها مصائد، وقد تم تفجيرها بالكامل.

كما أفادت خلية الإعلام الأمني، أمس، بمقتل 3 عناصر من الشرطة الاتحادية في اعتداء إرهابي بمنطقة آلتون كوبري، بين محافظتي كركوك واربيل.