القصبي يرد على اعتذار القرني

المصدر:
  • البيان الالكتروني
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طالب  الفنان السعودي ناصر القصبي الداعية السعودي عائض القرني بعد اعتذاره  بما هو أكثر من الاعتذار وكشف "الصحوة" ومن هو الذي موّلها وأنشأها وكل رموزها ونهجها ، معتبرا أن الأمر لا يعدو كونه "استهلاكا إعلاميا" بصيغة الاعتذار الحالية.

وقال القصبي في تغريدة على حسابه في تويتر"  #عائض_القرني .. تقول بكل شجاعه أعتذر ..  اعتذارك هذا لا يكفي لأن الثمن كان باهظاً .

اعتذارك الحقيقي يكمن في تقديمك كتاب ناقد مفصل من داخل  هذه الحركة تكشف فيه بهدوء وعمق و وضوح  أصولها  ومع من أرتبطت وكيف نشأت  وكل رموزها ونهجها وكواليسها و مخططاتها. هذه هي الشجاعة وغيره استهلاك إعلامي".

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