القصبي يرد على اعتذار القرني

المصدر: البيان الالكتروني

طالب الفنان السعودي ناصر القصبي الداعية السعودي عائض القرني بعد اعتذاره بما هو أكثر من الاعتذار وكشف "الصحوة" ومن هو الذي موّلها وأنشأها وكل رموزها ونهجها ، معتبرا أن الأمر لا يعدو كونه "استهلاكا إعلاميا" بصيغة الاعتذار الحالية.

وقال القصبي في تغريدة على حسابه في تويتر" #عائض_القرني .. تقول بكل شجاعه أعتذر .. اعتذارك هذا لا يكفي لأن الثمن كان باهظاً .

اعتذارك الحقيقي يكمن في تقديمك كتاب ناقد مفصل من داخل هذه الحركة تكشف فيه بهدوء وعمق و وضوح أصولها ومع من أرتبطت وكيف نشأت وكل رموزها ونهجها وكواليسها و مخططاتها. هذه هي الشجاعة وغيره استهلاك إعلامي".

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