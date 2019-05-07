قرقاش: أزمة الدوحة طالت وأنهكتها وقوّضت سيادتها

المصدر: البيان الالكتروني

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم أن الإمارات لم تسع الى رفع القضايا في المنظمات والمحاكم الدولية، وأنه للأسف هذا ما قامت به قطر في تحركاتها اليائسة لفك أزمتها، وكان الأجدى بالدوحة مراجعة سياسة دعم التطرف والإرهاب.

وقال معاليه على حسابه في "تويتر": "اليوم شهدت محكمة العدل الدولية مرافعة متميزة للفريق القانوني لدولة الامارات فندوا فيها الادعاءات القطرية وبرز بشكل مهم حجب الامن القطري للموقع الإلكتروني الذي يستخدمه المواطن القطري للحصول على إذن دخول للإمارات، توجه قطر القانوني يتفكك ويرتد على الدوحة".

وأضاف :"لم تسع الامارات الى رفع القضايا في المنظمات والمحاكم الدولية، للأسف هذا ما قامت به قطر في تحركاتها اليائسة لفك أزمتها، واليوم نشهد تفكيك هذا التوجه بتكاليفه السياسية والمالية الباهظة، هي استراتيجية مكانك سر، وكان الأجدى بقطر مراجعة سياسة دعم التطرف والإرهاب".

وأكد معاليه أن أزمة الدوحة طالت وأنهكتها وقوّضت سيادتها وأحد الأسباب هو فقدان الجرأة والشجاعة اللازمة للمراجعة والتراجع عن سياسات أضرت بقطر وجيرانها، وأما اللجوء للإعلام والأخبار الكاذبة والتحرك الدبلوماسي والمسار القانوني فهو منطق العاجز المتكابر. وهذه رسالة لاهاي.