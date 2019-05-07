حكم نهائي بإعدام 13 متهماً في مصر

المصدر: ا ف ب

أيدت محكمة النقض المصرية الثلاثاء حكم الاعدام بحق 13 متهما في قضية "تنظيم أجناد مصر" بعد إدانتهم باستهداف وقتل رجال الشرطة وتهديد الأمن والسلم العام، حسب ما قال مسؤول قضائي.

وقال المسؤول إن محكمة النقض أيدت في القضية نفسها ايضا السجن المؤبد (25 عاما) لـ17 متهما والسجن 15 عاما لمتهمين اثنين والسجن 7 سنوات لسبعة متهمين.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 7 ديسمبر بهذه الأحكام.

وأدانت المحكمة المتهمين بـ"تأسيس وإنشاء وإدارة تنظيم أجناد مصر على خلاف أحكام القانون بهدف تعطيل العمل بالدستور، وتولي قيادة فيه والانضمام له، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة وقنابل وأسلحة نارية وتلقي تدريبات خارج البلاد. وارتكاب عمليات إرهابية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة في الفترة من نهاية 2013 حتى مايو 2015".