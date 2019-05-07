مرشحان جديدان للانتخابات الرئاسية في موريتانيا

المصدر: نواكشوط - د.ب.أ

تقدم «كان حاميدو بابا» أمس، بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، والتي تجرى في يونيو المقبل، إلى المجلس الدستوري بعد ساعات من تقديم محمد الأمين المرتجي الوافي لملف ترشحه، وبذلك يرتفع عدد المترشحين إلى ستة.

ويمثل حاميدو بابا أحزاباً وتيارات أفريقية موريتانية من أصل زنجي تدعمه وسبق له أن شارك في انتخابات 2009 وهو محسوب على المعارضة، بينما يشارك المرتجي الوافي لأول مرة في الانتخابات الرئاسية ويقول إنه مرشح للشباب وهو مفتش مالية وضرائب. وتسلم المجلس الدستوري أوراق أربعة مرشحين وهم على التوالي:

محمد ولد الغزواني وزير الدفاع وقائد أركان الجيش السابق المدعوم من قوى الأغلبية الحاكمة، وسيدي محمد ولد بوبكر رئيس الوزراء الأسبق، وبيرام ولد اعبيد الناشط الحقوقي المعارض، ومحمد ولد مولود مرشح تحالق قوى التغيير.