«التمييز البحرينية» تؤيد أحكاماً بالإعدام والسجن وسحب الجنسية

المصدر: المنامة - وكالات

أيدت محكمة التمييز في البحرين، أمس، حكماً بالإعدام بحق شخصين وأحكاماً بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات آخرين دينوا بعدة تهم بينها تشكيل «جماعة إرهابية».

وقالت النيابة العامة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن المحكمة أيدت أيضاً إسقاط الجنسية عن 47 شخصاً، وأحكاماً بالسجن المؤبد بحق 19 مُداناً، والسجن لفترات تتراوح بين 5 و15 عاماً لـ37 آخرين.

والتهم التي قامت عليها القضية تتضمن «تشكيل جماعة إرهابية والتدرب على استعمال الأسلحة والقتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمداً تنفيذاً لأغراض إرهابية واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات». وذكرت أنه تم تأسيس هذه «الجماعة الإرهابية» والانضمام إليها «في إيران والعراق».

ويأتي قرار محكمة التمييز بعد أن ألغى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الشهر الماضي أحكاماً بإسقاط جنسية 551 شخصاً.

وفي قضية منفصلة، أيدت المحكمة أحكاماً بالسجن لفترات طويلة على 19 متهماً بالتجسس لصالح إيران والتآمر لتغيير نظام الحكم، بحسب بيان.

وأكد البيان أن المحكمة أيدت أحكاماً بالسجن المؤبد بحق 8 متهمين، والسجن لـ 15 عاماً بحق 9 أشخاص، والسجن لـ 10 سنوات لشخصين آخرين، بالإضافة إلى إسقاط الجنسية عن 15 منهم.

وبحسب البيان فإن المتهمين دينوا بتسريب معلومات إلى الحرس الثوري الإيراني وقيادات من حزب الله وتلقي الدعم المالي والفني من هذين الطرفين.

وأعلن رئيس النيابة عيسى الرويعي، القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، أن محكمة التمييز أصدرت حكمها أمس بتأييد أحكام 8 متهمين بالسجن المؤبد وسجن 9 متهمين لمدة 15 سنة وسجن متهمين اثنين لمدة 10 سنوات وتغريمهما 100 ألف دينار وإسقاط الجنسية عن ١٥ متهماً في قضية السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومنظمة إرهابية تعمل لمصلحتها وتلقي أموال منها للقيام بأعمال عدائية وبقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وتمويل جماعة إرهابية.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد وسجن 9 متهمين لمدة 15 سنة وسجن متهمين اثنين لمدة 10 سنوات وتغريمهما 100 ألف دينار وإسقاط الجنسية عن ١٥ متهماً، فيما قضت محكمة الاستئناف العليا الأولى سابقاً برفض وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليهم في ذلك الحكم أمام محكمة التمييز والتي قضت بتأييد الحكم.