الحكومة الفلسطينية تطالب بتوفير حماية دولية لغزة

المصدر: رام الله،واشنطن - وكالات

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية باتفاق التهدئة المعلن في قطاع غزة بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، آملاً أن «يقود ذلك إلى صون أرواح أبنائنا ويوقف المأساة المتكررة على أهلنا في قطاع غزة». بينما أدان مندوب فلسطين في الأمم المتحدة بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وطالب اشتية الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنع إمكانية تجدده، وتوفير الحماية الدولية لأهالي القطاع. وأضاف اشتية، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية أمس في رام الله، إنه «لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف صامتاً أمام جرائم الاحتلال بحق المدنيين، ولا يمكن لأحد أن يكون حيادياً أمام صور جثث الأطفال، ولا نقبل البيانات التي توازن بين المجرم والضحية».

الوحدة الوطنية

وشدد اشتية على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة «العدوان الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا»، قائلاً: «في هذا الظرف الصعب علينا كفلسطينيين أن نكون موحدين، والحكومة تريد القيام بواجبها في مساندة وإغاثة أهلنا في غزة وتضع كل إمكانياتها لخدمتهم». وتابع: «في هذا الظرف فإننا نود أن نضع خلافاتنا كاملة جانباً، ونعمل بشكل موحّد من أجل أهلنا الذين يعانون ويلات الحصار والعدوان الإسرائيلي».

وأشار اشتية إلى أن الحكومة ستسيّر مساعدات إغاثية وطبية لقطاع غزة، موضحاً أن عدداً من وزراء الحكومة موجودون في قطاع غزة اليوم، «وأوعزنا لهم القيام بأي دور ممكن هناك من أجل المساندة والمساعدة في إغاثة شعبنا وأهلنا». وقال: «تدين الحكومة هذا العدوان الذي استهدف المدنيين».