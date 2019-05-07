اعتقال إرهابي بنينوى شمالي العراق

المصدر: بغداد - وكالات

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عن اعتقال إرهابي كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية في الموصل مركز محافظة نينوى (شمالي العراق). وذكر إعلام الجهاز - في بيان أوردته قنوات عراقية أن «قيادة العمليات الخاصة الثانية فوج الموصل نفذت عملية نوعية لاعتقال (هدف مهم) كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف أمن واستقرار مدينة الموصل»، مشيراً إلى أن «العملية تم تنفيذها بنجاح».

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، في وقت سابق أمس، القبض على عنصر من تنظيم «داعش» الإرهابي وضبط عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار غربي البلاد.