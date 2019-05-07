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أصدرت لجنة أطباء السودان المركزية تقريراً لضحايا الثورة السودانية التي بدأت في الـ19 من ديسمبر وحتى السادس من مايو الجاري وأوضحت اللجنة في بيان الذي صدر أمس على صفحتها الرسمية بفيسبوك، صعوبة الحصول على تقارير الوفاة نتيجة للتعميم والتضييق من قبل السلطات الأمنية.

ووفق البيان بلغ عدد القتلى 90 من ولايات ومدن السودان.

وتعددت أسباب الوفاة من إصابات مباشرة بالطلق الناري في الصدر والرأس، والتعذيب، والدهس.فيما تباينت أعمار القتلى من كلا الجنسين وبلغ عدد الضحايا من الأطفال 11، ثمانية منهم لقوا حتفهم إثر انفجار عبوة ناسفة في أم درمان. أما منسوبو القوات المسلحة بلغ عددهم 7 أصيبوا إبان محاولات فض الاعتصام بالقيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم. الخرطوم - وكالات

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أعلنت هيئة السكة الحديد السودانية عن تكدس أعداد كبيرة من عربات القطارات بلغت حوالي 550 عربة تحمل حوالي 16 ألف طن من البضائع، تقف ما بين مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر ومنطقة الكدرو في شمالي العاصمة الخرطوم.

وأكد عضو الهيئة عصام الدين محمد أحمد، وقوف الهيئة وسندها للمعتصمين المتواجدين في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة في سبيل تحقيق أهداف الثورة والبلوغ إلى مراميها كافة.

وطالب محمد أحمد في تصريح صحافي المعتصمين بضرورة فتح المتاريس التي تعتبر عائقاً أمام حركة القطارات، مما شل إيصال المؤمن الغذائية والمواد البترولية إلى أماكن الاستهلاك بمختلف ولايات السودان.

وأشار إلى أن هذا التعطل أضر بدخل العاملين، مناشداً المعتصمين بسرعة فتح المتاريس تفادياً لأي خسائر جسيمة.

وأوضح محمد أحمد، أن هناك حاويات تحمل محاصيل نقدية مثل القطن والصمغ العربي الصادر باقية بالخرطوم ولم تجد طريقاً إلى ميناء بورتسودان بسبب المتاريس.

وأشار إلى أن الحوامل التي تقف في محطات القطارات المختلفة تحمل عدة أنواع من المؤمن مثل الدقيق والقمح والسكر، إضافة للمواد البترولية، لافتاً إلى أن حصصاً من هذه المواد تذهب للولايات التي تضررت كثيراً حتى الآن. الخرطوم - وكالات