المصدر: الخرطوم - وكالات

تمكنت مباحث الشرطة المحلية في العاصمة السودانية، الخرطوم، من القبض على 5 متهمين بحوزتهم «كرتونة» بها كميات هائلة من الأوراق النقدية المزورة. ووفق ما ذكرت صحيفة محلية، فإن قيمة الأوراق النقدية المزورة المحجوزة عند المتهمين تقدر بأكثر من 3 مليارات جنيه.

وأوضحت: «تفيد متابعات إعلام شرطة ولاية الخرطوم بأنه أثناء عمل مباحث قسم «اللاماب» جرى الاشتباه في مجموعة من الأشخاص يحملون كرتونة مغلفة وجوالاً قرب منطقة الإسطبلات بالخرطوم».

وأضافت، «بتفتيش المحتويات تم العثور على كميات كبيرة من الأوراق النقدية المزيفة فئة (200) جنيه، بعضها جاهزة (للقص) والتوزيع بحوزة المتهمين». يشار إلى أن السودان يواجه أزمة سيولة متفاقمة بعد أقل من شهر من الإطاحة بالرئيس عمر البشير.