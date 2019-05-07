الأردن يرحب بقرار المحكمة الجنائية بشأن البشير

المصدر: عمان - وكالات

رحب الأردن بقرار المحكمة الجنائية الدولية، بعدم إحالته إلى مجلس الأمن، لأنه لم يقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير، عندما زار عمان لحضور القمة العربية في مارس 2017.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان القضاة، إن الأردن يرحب بهذا القرار، استجابة لطلب الاستئناف الذي تقدم به ضد قرار الدائرة التمهيدية، باعتباره غير منصف، وتمييزياً وتعسفياً، مؤكداً أن قرار دائرة الاستئناف، هو اعتراف بدور الأردن التاريخي تجاه المحكمة، وبأنه تصرف بحسن نية في تنفيذ التزاماته بموجب القانون الدولي.

ولفت القضاة، إلى أن وزارة الخارجية الأردنية، تدرس الحكم الذي صدر أمس الاثنين، في 98 صفحة، بعناية، للتعامل مع كل جوانبه، بما يخدم مصالح المملكة، ويؤكد التزامها بالقانون الدولي.

وكانت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، قد ألغت قرار الدائرة التمهيدية، الصادر في ديسمبر 2017، والقاضي بإحالة الأردن إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، ولمجلس الأمن الدولي، وجاء القرار، استجابة للاستئناف الذي قدمه الأردن ضد قرار الدائرة التمهيدية، بخصوص زيارة الرئيس البشير إلى الأردن في مارس 2017، لحضور قمة جامعة الدول العربية حينها.