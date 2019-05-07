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أعلن مصدر أمني وفاة نجل عضو مجلس الدولة عن مدينة مرزق، الليبية أمس، بعد إصابته برصاص مجهولين، في حادث أسفر عن مقتل شقيقيه. وأشار المصدر إلى وفاة صالح نجل عضو مجلس الدولة حماد طناني متأثراً بجراح خطيرة أصيب بها.

وكان مصدر أمني من مرزق أعلن مقتل اثنين من أبناء عضو مجلس الدولة وإصابة ابنه الثالث بعد أن استهدفهم أشخاص مجهولون يستقلون سيارة بوابل من الرصاص أثناء عودتهم من مزرعتهم الواقعة غرب المدينة جنوب (غرب ليبيا).

وأوضح المصدر الأمني أن القتلى هم عبدالهادي وأحمد حماد طناني، وأصيب شقيقهما الثالث الأصغر صالح، مشيراً إلى أن السيارة التي كان يستقلها المسلحون نوع «تويوتا» وكانت «معتمة الزجاج». طرابلس - وكالات

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لقي 4 عمال حتفهم وأصيب آخرون، إثر حادث تصادم مروع بين سيارة نقل وحافلة صغيرة في محافظة الشرقية، شمالي البلاد، في مصر. وقال موقع «الشروق» المصري إن الحادث وقع في مدينة العاشر من رمضان، مضيفاً أنه خلف مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين. القاهرة - وكالات