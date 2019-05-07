الأمم المتحدة تدعو لالتزام التهدئة فوراً

المصدر: عواصم - وكالات

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجدداً، أنّ إسرائيل تحظى بدعم واشنطن الكامل، بعدما قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيليّة غزة، وصدرت عن الاتحاد الأوروبي وبعض دوله مواقف مشابهة، وإن بلهجة أقل حدّة، في تأييدها إسرائيل، مع مطالبتها باحترام اتفاق التهدئة.

وكتب ترامب على تويتر «نحن ندعم إسرائيل 100 %».

ضبط النفس

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأمنية الأخيرة في غزة، ومخاطر حدوث تصعيد خطير آخر، ووقوع مزيد من الخسائر البشرية، خلال شهر رمضان المبارك. وحض بيان صحافي صادر عن عنه ، وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، كل الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والتزام التهدئة على الفور، والعودة إلى تفاهمات الأشهر الأخيرة.

احترام التهدئة

من جهته، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه. وأعاد الاتحاد، على لسان الناطقة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني، مايا كوسيانيتش، التعبير عن قناعته بحق كل من الإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش بكرامة وأجواء آمنة.

في غضون ذلك،أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتانياهو ماض في تدمير ما تبقى من فرصة لتحقيق حل الدولتين، ويستعد بدعم أمريكي غير محدود للإعلان عن فشل حل الدولتين وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات، وهو ما يؤكده الحراك الدائر في أوساط أعضاء الكنيست من الليكود وأحزاب اليمين الأخرى لتمرير قانون بهذا الخصوص في الفترة المقبلة، ويؤسس علناً لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة.