تجريف أراضٍ واعتقالات في الضفة

المصدر: الأرض المحتلة - البيان وكالات

جرفت آليات تابعة للمستوطنين، أمس، أراضي زراعية في قرية مادما جنوبي نابلس، واعتقلت العشرات من الفلسطينيين في الضفة الغربية.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة غسان دغلس، إن جرافات المستوطنين شرعت بأعمال تجريف لشق طريق استيطاني في الجهة الشرقية لقرية مادما، للوصول إلى منطقة الشعرة التي يتواجد فيها نبع مياه.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال دهمت بلدة حزما فجر أمس، واعتقلت كلاً من: الشاب محمود سند صلاح، ورأفت طلال عزات، ومصعب عبدالرحمن الخطيب، وعمار عبدربه، ومحمد ثائر أبو خليل، وعودة سلام صبيح، وعبدنافز العمري، وإسلام مروان ظاهر، عقب دهم منازل ذويهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس ودهمت عدداً من المنازل في منطقة بلاطة البلد شرقي المدينة، واعتقلت الشقيقين حمدي وموسى الدويكات، والشيخ إبراهيم الدويكات. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عوريف جنوبي نابلس، واعتقلت الشاب رزق الله فهمي الصفدي.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجاهد إبراهيم مبارك (25 عاماً)، بعد مداهمة منزله في طولكرم. وأما في الخليل فقد اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من: طارق رائد أبو رميلة من مدينة الخليل، ويحيى يوسف الطل (25 عاماً) من بلدة الظاهرية جنوباً، عقب دهم منزليهما.

وكانت مواجهات اندلعت الليلة قبل الماضية في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، عقب اقتحامها واعتقال أحد الشبان. وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية أن قوات الاحتلال بأعداد كبيرة اقتحمت حارة عبيد في البلدة، ولاحقت الشاب يزن عبيد واعتقلته بالقوة.