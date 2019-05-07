الشرعية تشدد على استئصال المشروع الإيراني

المصدر: عدن - وكالات

شدد مجلس الوزراء اليمني في اجتماع استثنائي عقده بالعاصمة المؤقتة عدن، على أهمية المضي قدماً وبأقصى سرعة ممكنة لتخليص كل أراضي الوطن من سيطرة ميليشيات الحوثي وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، واستئصال المشروع الإيراني من تراب موطن العروبة.

واتهم المجلس الميليشيا الحوثية وداعميها في إيران، باستغلال أي خطوات نحو تحقيق الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة وبدعم دولي، في إشعال وفتح جبهات حرب جديدة، معتبراً ذلك تأكيداً «لما طرحته الحكومة مراراً حول تهاون الميليشيا المتمردة في الرضوخ للسلام، والتأكيد على أن قرارها لم يعد بيدها بعد أن أصبحت دمية في أيدي ملالي النظام الإيراني الذين يحركونها وفقاً لمصالحهم ورغباتهم في ابتزاز المجتمع الدولي محاولة للهروب من العقوبات المفروضة عليها».

ولفت مجلس الوزراء اليمني إلى أن الدعم والتأييد العربي والدولي لليمن وقيادتها الشرعية في مواجهة المخطط الإيراني نابع من إدراك الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية الاستراتيجية التي يمثلها اليمن للمصالح الإقليمية والعالمية في هذه المنطقة الحيوية.

وثمّن المجلس الدعم والإسناد الذي تقدمه دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية وبمشاركة فاعلة من الإمارات، على المستوى السياسي والإنساني والإغاثي والاقتصادي، وفي جبهات القتال ضد الميليشيا الحوثية.