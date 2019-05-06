الإمارات تغيث 2.5 مليون يمني في حملة رمضانية ضخمة

المصدر: عدن، لحج - البيان، وام

أطلقت الإمارات حملة رمضانية ضخمة في اليمن، تتضمن حزمة مبادرات ومشاريع خيرية وإنسانية يستفيد منها أكثر من 2.5 مليون يمني، منهم قرابة 1.5 مليون طفل، و500 ألف امرأة.

وقال مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن إن الحملة الرمضانية ركّزت على الأولويات، وفقاً لخطة العمل الإنساني القائمة على إجراء دراسة ومسح ميدانيين، بهدف الوصول إلى نتائج طيبة ومثمرة. وتشهد الحملة توزيع 100 ألف سلة غذائية، وتوفير نقطة مركز لتوفير المياه النظيفة، حيث يتم توزيع 500 براد ماء على المحافظات المحررة.

كما تتضمن توفير 5000 من المكملات الغذائية للأمهات والأطفال الرضع، فضلاً عن مشروع إفطار صائم، ويتم توفير 150 ألف وجبة إفطار خلال شهر رمضان المبارك، ودعم المخابز، ودعم 12 مخبزاً في الساحل الغربي لإنتاج 50 ألف رغيف خبز يومياً، كما تتضمن مشروع كسوة العيد لـ20 ألف طفل في كل من الضالع والساحل الغربي وتعز ولحج وعدن وأبين وحضرموت وشبوة.

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الإمارات تطلق حملة رمضانية يستفيد منها 2.5 مليون يمني