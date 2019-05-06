خادم الحرمين يشدد على قيم الوسطية والاعتدال

المصدر: الرياض - وكالات

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، أن المملكة كانت ولا تزال تدعو إلى الحفاظ على التسامح والوسطية والاعتدال التي يدعو إليها الإسلام. ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) كلمة خادم الحرمين التي وجّهها إلى السعوديين والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال العاهل السعودي إن المملكة «أخذت على عاتقها خدمة الإسلام والقضايا الإسلامية، وكل ما يسهم في نشر الدين الإسلامي بعيداً عن كل ما يشوه صورته الحقيقية». وأكد أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال «تدعو إلى الحفاظ على الصورة الوضاءة التي يتحلى بها هذا الدين الحنيف من تسامح واعتدال ووسطية».