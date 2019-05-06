محكمة كويتية تخلي سبيل سيدة أعمال روسية بكفالة

المصدر: الكويت - د.ب.أ

قررت محكمة الاستئناف في الكويت، أمس، الإفراج بكفالة عن سيدة الأعمال الروسية ماريا لازاريفا المحكوم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة اختلاس أموال. وقررت المحكمة إخلاء سبيل لازاريفا وشريكها رجل الأعمال سعيد دشتي بكفالة 20 مليون دينار لكل منهما (65 مليون دولار). وحددت المحكمة جلسة 9 يونيو المقبل للمرافعة.

وكانت السلطات الكويتية قد اعتقلت المتهمين في القضية، وأحالتهم إلى التحقيق بتهمة «اختلاس أموال عامة»، بعد دعوى رفعها المدير العام لمؤسسة الموانئ الشيخ يوسف الصباح ضد شركة «كي جي إل».

يُذكر أن مؤسسة الموانئ الكويتية أصدرت في ديسمبر 2017، قراراً إدارياً بإدراج شركة «كي جي إل» وشركاتها التابعة ضمن القائمة السوداء، وحظر التعامل معها ومنعها الاشتراك بالمناقصات أو العقود الاستشارية.