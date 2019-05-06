الأمم المتحدة تدعو إلى أسبوع هدنة

المصدر: طرابلس- وكالات

دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا «كل الأطراف المنخرطة في القتال، عملاً بروح مناسبة شهر مضان، كما باتفاقية حقوق الإنسان، لهدنة إنسانية مدتها أسبوع».

واقترحت البعثة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» أن تبدأ الهدنة الإنسانية «في الرابعة من صباح اليوم الأول من رمضان الموافق السادس من مايو الجاري، وتكون قابلة للتمديد، تتعهد كل الأطراف خلالها بوقف العمليات العسكرية بمختلف أنواعها من استطلاع وقصف وقنص واستقدام تعزيزات جديدة لساحة القتال».

كما دعت البعثة الأممية «كل الأطراف للسماح بإيصال المعونات الإنسانية لمن يحتاجها، وبحرية الحركة للمدنيين خلال هذه الهدنة»، وطالبت أطراف القتال بـ«البدء بتبادل الأسرى والجثامين»، وأكدت أنها «على أتم الاستعداد لتوفير الدعم اللازم لذلك».

ويأتي ذلك في ظل استمرار الاشتباكات العنيفة، التي تشهدها مناطق جنوب شرق وجنوب طرابلس بين الجيش الليبي والميليشيات الارهابية.