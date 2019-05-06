ازدحام مروري يشل الخرطوم

المصدر: الخرطوم - وكالات

أصيبت شوارع مدن العاصمة الخرطوم الثلاث: «الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان»، أمس، بشلل شبه تام، نتيجة ازدحام الطرق، وتكدس السيارات في الجسور، وخاصة تلك الرابطة الخرطوم مع بحري وأمدرمان، الأمر الذي أدى لتذمر عدد كبير من المواطنين.

واشتكى مواطنون من تعطل مصالحهم، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية، داعين لضرورة إيجاد معالجة للازدحام والاختلالات.

قطوعات

وأرجع بعض رجال شرطة المرور، الازدحام المروري لقطوعات الكهرباء، وتوقف الإشارات الضوئية المرورية.

وقال رجال مرور، إن بعض السائقين يسهمون في زيادة الازدحام، من خلال تسرعهم في قفل الطرق وتجاوز الآخرين.

وشهد جسر «الملك نمر» الرابط بين الخرطوم بحري والخرطوم، ازدحاماً مرورياً كبيراً، أصاب الحركة فيه بالشلل.

ويشار إلى أن جسر النيل الأزرق مغلق بشكل كامل، وجسر القوات المسلحة بشكل جزئي، منذ بداية الاعتصام في السادس من أبريل الماضي، ما أسهم في تفاقم الازدحام، يضاف إلى ذلك، خروج المواطنين بأعداد كبيرة بسبب الاستعدادات لشهر رمضان الكريم، ما أدى لزيادة أعداد السيارات والمارة في الطرق.