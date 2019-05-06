القضاء المصري يصدر أحكاماً بالسجن في قضية «اعتصام النهضة»

المصدر: القاهرة - وكالات

أصدرت محكمة جنايات الجيزة في مصر، أمس، أحكاماً بالسجن تتراوح بين المؤبد والمشدد، بحق المتهمين في ما يعرف بقضية فض «اعتصام النهضة». وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لمتهم، والسجن المشدد 15 عاماً بحق 52 متهماً آخرين، إضافة إلى الحبس سنة واحدة لمتهمين اثنين، والسجن 3 سنوات لمتهم.

في غضون ذلك، برأ القضاء المصري 10 متهمين آخرين خلال إعادة محاكمتهم في قضية فض اعتصام النهضة.

وألزمت المحكمة المدانين بدفع قيمة ما جرى إتلافه بمحافظة الجيزة وكلية الهندسة وحديقتي الحيوان والأورمان، والمصاريف الجنائية، ومصادرة ما تم ضبطه.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات الجيزة غيابياً وحضورياً بمعاقبة 23 متهماً بالمؤبد، و223 متهماً بالمشدد 15 عاماً، و22 متهماً بالسجن 3 سنوات، كما برأت 109 متهمين، وانقضاء الدعوى لمتهمين في قضية فض اعتصام النهضة.

كما غرمت المحكمة المتهمين 137 ألف جنيه لحديقة الحيوان، و2 مليون لحديقة الأورمان، و10 ملايين لمحافظة الجيزة، و25 مليوناً لكلية الهندسة.