المبعوث الأممي يصل إلى صنعاء في زيارة غير معلنة

المصدر: صنعاء- وكالات

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيت، إلى صنعاء، أمس، في محاولة جديدة للدفع بتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وهبط غريفيت في صنعاء برفقة وفد رسمي، ولكنه لم يدلِ بأي معلومات للصحافيين حول تفاصــــيل زيارته ومــــدتها.

ومن المقرر أن يعقد غريفيت لقاءات مع مسؤولين في ميليشيا الحوثي، تتناول ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، كونها خطوة أولية في سبيل الحل السياسي باليمن. وأمهلت اللجنة الرباعية الدولية في اجتماعها الأخير، ميليشيا الحوثي بتنفيذ اتفاق الحديدة قبل 15 مايو الجاري. وخرج اجتماع اللجنة الرباعية الدولية بشأن اليمن باتفاق يقضي بضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن مدينة الحديدة خلال 18 يوماً.