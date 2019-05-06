10 شهداء فلسطينيين في قصف إسرائيلي لغزة

المصدر: وام

استشهد خمسة فلسطينيين في استهداف إسرائيلي جديد لمنزلين شمال وجنوب قطاع غزة ليرتفع عدد الشهداء جراء قصف طيران الاحتلال اليوم إلى 10 شهداء.

و قالت مصادر طبية فلسطينية إن 3 شهداء سقطوا في استهداف لطائرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين الفلسطينيين قرب المدرسة الأمريكية شمال بيت لاهيا في حين استشهد اثنان آخران في قصف برج سكني قرب دوار النجمة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كان 5 مواطنين فلسطينيين قد استشهدوا ظهر اليوم جراء الاستهداف الاسرائيلي المتواصل لقطاع غزة.. فيما قتل 3 مستوطنين و أصيب 3 آخرون في استهداف للمقاومة بعسقلان.