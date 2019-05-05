الإمارات تطلق حملة رمضانية يستفيد منها أكثر من 2.5 مليون يمني

المصدر: وام

أطلقت دولة الإمارات الحملة الرمضانية في اليمن بحزمة مبادرات ومشاريع خيرية وإنسانية يستفيد منها أكثر من 2.5 مواطن يمني منهم قرابة 1.5 مليون طفل و 500 ألف امرأة.

وقال مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن إن الحملة الرمضانية امتداد لسلسلة مبادرات وحملات إنسانية وخيرية وتنموية مستمرة ومتواصلة للأشقاء في اليمن وضمن الخطة الاستراتيجية لآلية العمل الإنساني القائم على تلبية المتطلبات والاحتياجات للفئات المستهدفة حيث تم الترتيب والتحضير والتجهيز لها على خطوات ومراحل لتنفيذها على أكمل وجه .

وأكد أن تكثيف الاعمال الانسانية والخيرية بالتزامن مع حلول شهر رمضان نهج وسلوك يتم العمل به دائما انطلاقا من القيم الإنسانية التي رسخها المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه واستجابة للقيادة الرشيدة والحكيمة التي تسير على خطاه ونحن نعمل على القيام بالواجب لمساعدة وخدمة أشقائنا في اليمن.

وأوضح أن الحملة الرمضانية ركزت على الأولويات وفقا لخطة العمل الإنساني القائمة على اجراء دراسة ومسح ميداني بهدف الوصول إلى نتائج طيبة ومثمرة ولَم تقتصر على جانب معين كما تتضمن مشروع كسوة العيد للأطفال في مختلف المحافظات اليمنية.

وتشهد الحملة الرمضانية توزيع 100 ألف سلة غذائية منها 10 ألاف في الضالع وفِي الساحل الغربي 20 ألف سلة و 10 ألاف سلة في تعز ومثلها في محافظة لحج وفي عدن 25 ألف سلة و 5 ألاف في أبين كما يتم توزيع 10 ألاف سلة في حضرموت ومثلها في شبوة.

وشملت توفير نقطة مركز لتوفير المياه النظيفة حيث يتم توزيع 500براد ماء على المحافظات المحررة للاسهام .

كما تضمنت توفير 5000 من المكملات الغذائية للأمهات والاطفال الرضع.

وتعددت مبادرات وأعمال الحملة الرمضانية ومنها مشروع إفطار صائم حيث يتم توفير 150،الف وجبة افطار خلال شهر رمضان المبارك ودعم المخابز حيث يتم دعم12 مخبزا في الساحل الغربي لإنتاج 50الف قطعة خبز يوميا.

كما تتضمن مشروع كسوة العيد ل 20 ألف طفل في كل من الضالع والساحل الغربي وتعز ولحج وعدن وأبين وحضرموت وشبوة.

الجديد بالذكر أن دولة الامارات والمملكة العربية السعودية كانتا أعلنتا تقديم 240 مليون دولار امريكي مناصفة، وذلك عبر منظمات الامم المتحدة بهدف توفير الغذاء خلال شهر رمضان وبرامج التغذية وتوفير المياه النظيفة .