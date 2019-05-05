مقتل إسرائيلي ومسلحين فلسطينيين مع استمرار العنف في غزة

المصدر: وكالات

قتل صاروخ أطلق من غزة مدنيا إسرائيليا اليوم الأحد كما قُتل مسلحان فلسطينيان في ضربة إسرائيلية مع دخول العمليات القتالية عبر الحدود يومها الثالث. وأطلقت صفارات الإنذار مما دفع الإسرائيليين في جنوب البلاد قرب غزة إلى الفرار إلى الملاجئ خلال الليل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أحد الصواريخ التي أطلقت من غزة أصاب منزلا في مدينة عسقلان مما أدى إلى مقتل رجل، وهو أول إسرائيلي يقضي في موجة العنف التي اندلعت السبت.

وهز القصف الإسرائيلي في غزة المباني ودفع الفلسطينيين إلى الهروب للاحتماء.

وقُتل أربعة فلسطينيّين بينهم طفلة ووالدتها الحامل السبت بحسب مصادر فلسطينية جرّاء غارات وقصف إسرائيلي على غزّة.