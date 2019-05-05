تعزيزات عسكرية للشرعية تعزز جبهة شمال الضالع

المصدر: عدن - البيان

دفعت قوات التحالف بتعزيزات عسكرية جديدة من القوات المشتركة إلى شمال محافظة الضالع مع اشتداد المعارك مع ميليشيا الحوثي الإيرانية، بالتزامن مع تحرير مرتفعات جديدة في محافظة صعدة المعقل الرئيس لهذه الميليشيا.

وذكرت مصادر محلية لـ«البيان» أن تعزيزات جديدة من القوات المشتركة وصلت إلى شمالي وغربي محافظة الضالع لمساندة القوات التي تخوض معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي في جبهة العبارى حجر، بعد محاولة الميليشيا التقدم نحو المنطقة، حيث تصدّت القوات لذلك الهجوم، وأوقعت نحو 50 قتيلاً في صفوف ميليشيا الحوثي، وتم تدمير دبابة التي كانت تقصف المنازل.

معارك عنيفة

المصادر ذكرت أن القوات المشتركة خاضت معارك عنيفة في لكمة سلام ووادي الجشيب، شمالي منطقة لكمة الدوكي، وجنوبي منطقة الريبي، جنوب غربي قعطبة، بعد تسلل مجاميع من الميليشيا الحوثية، حيث تحاول الميليشيا فتح جبهة بديلة والوصول إلى منطقة حجر.

هذه التطورات رافقها وصول تعزيزات كبيرة إلى جبهة قعطبة، حيث التحق لواء في من قوات العمالقة بالمعركة في شخب وصبيرة، في حين استمر جنود اللواء الأول صاعقة الانتشار في مدينة قعطبة إلى جانب المقاومة المشتركة وقوات الحزام الأمني في الضالع.

كما تم تعزيز جبل جحاف بقوات وسلاح مدفعية وسلاح ثقيل، حيث يطل جبل جحاف على حجر وقعطبة وسناح. ودفعت الميليشيا الحوثية بقوات كبيرة باتجاه الفاخر وامتدت المعركة من الفاخر إلى شخب، كما تم أيضاً صد تسلل حوثي عبر سائلة من هجار باتجاه مريس.

تحرير مرتفعات

وفي محافظة صعدة، حررت قوات الجيش الوطني المسنودة بقوات التحالف مواقع جبلية جديدة في مديرية الحشوة شرق محافظة صعدة، خلال معارك متواصلة مع الميليشيا.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش نفّذت هجوماً مباغتاً تمكّنت خلاله من تحرير سلسلة جبال سمر وثيبة الاستراتيجية بمديرية الحشوة، إضافة إلى تأمين مواقع أخرى كانت قوات الجيش قد حررتها في وقت سابق.

وأكدت المصدر أن قوات الجيش تقدمت أكثر من خمسة كيلومترات، وتواصل التقدم باتجاه عمق مديرية الحشوة، مؤكداً أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد انتصارات متسارعة لاستكمال تحرير ما تبقى من مديرية الحشوة، في إطار العملية العسكرية المتواصلة لتحرير محافظة صعدة وتطهيرها بالكامل من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.