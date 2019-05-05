عباس يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

المصدر: رام الله- وكالات

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس العدوان الإسرائيلي المتصاعد على غزة، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

واعتبر عباس في بيان أن هذا الصمت على جرائم إسرائيل وانتهاكاتها للقانون الدولي، يشجعها على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

من جهة أخرى، جدد عباس موقفه الرافض خطة السلام الأمريكية حتى قبل الإعلان رسمياً عنها.

وقال عباس رداً على سؤال حول تصريحات جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض «كوشنر كل ما يقوله نحن لا نقبله. باختصار كل ما قدموه نحن لا نقبله سواء في ما يتعلق بالقدس أو اللاجئين أو المستوطنات أو الحدود أو غيرها».

وأضاف خلال افتتاحه منشآت تابعة لجامعة الاستقلال في أريحا «لا نتوقع أن يقدموا (الإدارة الأمريكية) شيئاً مهماً لأن الشيء المهم قدموه وهو كله ضدنا».

وتابع «ولذلك من يقول انتظروا ماذا سيقدمون نحن نقول لن ننتظر وإنما نقول بالإجمال ما تقدمه أمريكا مرفوض مرفوض مرفوض».

وكان كوشنر قال الخميس إن خطة السلام في الشرق الأوسط التي يعكف على وضعها ستكون «نقطة بداية جيدة» لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال كوشنر زوج إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعمل على إعداد خطة السلام منذ نحو عامين ومن المتوقع الكشف عن مقترحاته في يونيو بعد انقضاء شهر رمضان.