السودان ينفي التحقيق مع القضاة المتظاهرين

المصدر: الخرطوم - وكالات

نفى الناطق الرسمي باسم السلطات القضائية في السودان، أمس، التحقيق مع سبعين قاضياً كانوا قد شاركوا في موكب القضاة الأسبوع الماضي داعمين للاعتصام أمام القيادة العامة للجيش. ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السودانية، أن مذكرة قضائية قدمت لرئيس هيئة القضاء بأسماء العديد من القضاة متهمة إياهم بتهم فساد هو ما أدى إلى التحقيق مع القضاة الواردة أسماؤهم في تلك المذكرة.

وأكدت وكالة الأنباء السودانية أن لا يوجد تحقيق بسبب المشاركة في الموكب، إلا أن بعض الأسماء الواردة بالفعل في المذكرة كانوا قد شاركوا في ذلك الموكب المذكور، لكن التحقيق معهم على خلفية اتهامات بالفساد ليس إلا، والدليل أن العديد من القضاة الذين شاركوا في التظاهرة ولم ترد أسماؤهم في المذكرة لم يتم توجيه أي تهم إليهم.