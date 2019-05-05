القضاء على ثلاثة إرهابيين في سيدي بوزيد التونسية

المصدر: البيان الالكتروني

تمكنت الوحدة المختصة للحرس الوطني التونسي بالتنسيق مع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، مساء السبت، من القضاء على عنصرين إرهابيين اثنين في ولاية سيدي بوزيد، وفق ما ذكره لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي.

وأضاف الجبابلي أن العملية الأمنية لا تزال متواصلة، وأنها تمت في إطار تعقب المجموعات الارهابية، حسب تعبيره.

من جهته، أفاد مصدر أمني بسيدي بوزيد، بأن مدينة سيدي علي بن عون شهدت في الليلة الفاصلة بين السبت والأحد عملية أمنية استباقية تمكنت خلالها القوات الأمنية من القضاء على 3 عناصر إرهابية.

وذكر شهود عيان، في تصريحات متطابقة أنهم سمعوا دوي إطلاق الرصاص وسط مدينة سيدي علي بن عون بين الساعة 10 و11 ليلا، كما عاينوا انتشارا للوحدات الأمنية بالمدينة.