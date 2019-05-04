الكويت : الاثنين أول أيام رمضان

المصدر: البيان الالكتروني

اعلنت "الرؤية الشرعية" الكويتية أن غدا الأحد هو المتمم لشهر شعبان.. والاثنين أول أيام "رمضان".

السعودية

وأعلنت المحكمة العليا لرؤية الهلال في المملكة العربية السعودية عن تعذر رؤية هلال رمضان وبذلك يكون غداً الأحد هو المتمم لشهر شعبان والاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقالت المحكمة إنه لم يرد ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء هذه الليلة وستُعقد غداً جلسة لإصدار قرار بما يثبت لديها بهذا الشأن.

أستراليا

وكان قد أعلن مفتي عام القارة الأسترالية عبر مجلس الأئمة الفيدرالي الأسترالي أن يوم الإثنين 6 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك في أستراليا.

تركيا

كما أعلنت تركيا أن الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك ، وذلك بناء على الحسابات الفلكية التي تبين أن رؤية الهلال ممكنة بعد غروب شمس يوم غد الأحد في العديد من مناطق العالم.