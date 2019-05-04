السعودية تبدأ تحري هلال رمضان

المصدر: البيان الالكتروني

أخذت لجان تحري الهلال الرسمية في المملكة العربية السعودية أماكنها في 10 مواقع لتحري رؤية هلال رمضان بالعين المجردة والمناظير الفلكية وهي : حوطة سدير وتمير وشقراء ومكة والمدينة والرياض والظهران والقصيم وحائل وتبوك لتحري رؤية هلال .

وفي مثل هذه الأيام من كل عام، يتحرى السعوديون رؤية هلال رمضان، ويجتمع ممن عرف عنهم حدة البصر ورؤية الهلال، وخبراتهم في رصد الأهلة، في مواقع شهيرة في المملكة، ولعل من أبرزها "حوطة سدير"، حيث يقوم مرصد جامعة المجمعة الفلكي بتجهيز جميع الوسائل الفنية للمساعدة في رصد الهلال منذ وقت مبكر، عبر تجهيز عدد من التلسكوبات الفلكية الإلكترونية والمتخصصة، إلى جانب عدد من المناظير الصغيرة، باعتبارها أدوات مساعدة لرؤية الهلال.

ودعت المحكمة العليا لرؤية الهلال مساء السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان 1440هـ، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، فإن لم يُر، تُجرى رؤية الهلال مساء اليوم التالي الأحد الموافق الثلاثين من شهر شعبان، حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين من شهر شعبان، وفقا لقرار المحكمة العليا عنه.